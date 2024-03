Gratulation an alle Kyoei Steel-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Kyoei Steel beträgt 22,14, was ihn als "Gut" einstuft. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 30,17 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen ergeben haben. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral. Basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen wird die Anleger-Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +19,47 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt ebenfalls eine Abweichung von +12,65 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.