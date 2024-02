Gratulation an alle Kura Oncology-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kura Oncology als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kura Oncology-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 45,45 und ein Wert für den RSI25 von 36,61, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 11,71 USD für den Schlusskurs der Kura Oncology-Aktie über die letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,62 USD, was einer Abweichung von +76,09 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (15,94 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +29,36 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage in den sozialen Medien in Bezug auf Kura Oncology gab. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Analyse der Analysten zeigt, dass die Kura Oncology-Aktie derzeit mit "Gut" bewertet wird. Von insgesamt 6 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten entfallen 5 auf "Gut" und 1 auf "Neutral". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 24,3 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 17,85 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Kura Oncology-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine "Gut"-Bewertung.