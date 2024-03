Gratulation an alle Knorr-Bremse-Investoren!

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Knorr-bremse-Aktie bei 60,23 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 69,78 EUR (+15,86 Prozent Unterschied). Basierend auf diesen Zahlen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (61,43 EUR) zeigt einen positiven Trend mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,59 Prozent). Daher wird auch hier ein "Gut"-Rating vergeben. Insgesamt erhält Knorr-bremse also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (2,95 %) liegt die Dividende von Knorr-bremse bei 2,53 %. Dieser geringe Unterschied von 0,42 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Knorr-bremse beträgt 35,4 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Knorr-bremse eine Performance von 4,11 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Maschinen"-Branche und dem "Industrie"-Sektor ergibt sich eine Underperformance von -8,21 Prozent bzw. 4,94 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.