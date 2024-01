Gratulation an alle Kinetik Holdings-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Kinetik als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Kinetik-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,51 und ein Wert für den RSI25 von 59,54, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die Analysten geben insgesamt ein "Gut"-Rating für die Kinetik-Aktie ab, basierend auf 4 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es wurden 2 Bewertungen als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft, während keine Bewertung als "Schlecht" erfolgte. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40 USD, was ein Aufwärtspotential von 20,74 Prozent bedeutet. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Anleger waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Kinetik eingestellt, wie die Diskussion in Social Media zeigt. Es gab hauptsächlich positive Themen und keine negative Diskussion. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Jedoch wurde während der letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Kinetik in Social Media beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger und der Zunahme negativer Kommentare.