Gratulation an alle Kellyrvices B-Investoren!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sechs Tagen grün, was bedeutet, dass es keine negativen Diskussionen gab. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Kelly Services unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird berichtet, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Kelly Services derzeit bei 19,1 USD liegt. Die Aktie erhält die Einstufung "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 23,61 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +23,61 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 21,19 USD. Auch hier ergibt sich für die Kelly Services-Aktie ein positiver Abstand von +11,42 Prozent, was ein weiteres "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf beiden Zeiträumen als "Gut" bewertet.

Bezüglich der Dividende wird berichtet, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Kelly Services derzeit bei 1 liegt. Dies führt zu einer negativen Differenz von -3,73 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aufgrund dessen erhält Kelly Services in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens betrachtet. Bei Kelly Services beträgt das aktuelle KGV 18, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" mit einem Durchschnitt von 53 als unterbewertet gilt. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie von der Redaktion.

