Gratulation an alle James River-Investoren!

Die James River-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu James River. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (24 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 137,62 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 10,1 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält James River eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei James River festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält James River daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite der James River-Aktie beträgt derzeit 2,39 Prozent, was 1,41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 3,8) liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik der James River-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird dabei in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über James River diskutiert. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen vor allem positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält James River auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.