Gratulation an alle Investsmart-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert von 50 führt zu einer Einstufung als „neutral“. Der RSI von Investsmart liegt bei 50, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, wird mit 0 bewertet, was auf diesem Niveau eine gute Einschätzung bedeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen über Investsmart in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten zwei Wochen häufen sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Insgesamt ist die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Investsmart bei 0,16 AUD und ist nun um +6,67 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Investsmart hin zum Positiven festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien. Insgesamt wird das Unternehmen daher aufgrund des positiven Stimmungsbildes und der gestiegenen Diskussionen mit "Gut" bewertet.