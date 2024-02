Gratulation an alle Intel-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die technische Analyse der Intel-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 54,19 USD liegt, während der aktuelle Schlusskurs bei 62,58 USD liegt, was einer Abweichung von +15,48 Prozent entspricht. Dies wird charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (59,27 USD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von +5,58 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Intel-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Chartanalyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Intel mit einer Rendite von 58,37 Prozent eine Performance, die um 518 Prozent darunter liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 3874,26 Prozent, während Intel mit 3815,89 Prozent ebenfalls darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Intel liegt derzeit bei 1,05 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,12 %. Die Differenz von 1,07 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Sentiment und der Buzz rund um Intel waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Intel zeigt, dass das Unternehmen viel im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.