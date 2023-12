Gratulation an alle Innergex Renewable Energy-Investoren!

In den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Innergex Renewable Energy gezeigt. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI), der die Kursbewegungen innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen berücksichtigt, führt zu einer Einstufung als "Neutral" mit einem Wert von 45,83. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 55,53 und bestätigt ebenfalls die neutrale Einschätzung.

Die Analysten haben Innergex Renewable Energy in den letzten 12 Monaten 5-mal mit "Gut", 2-mal mit "Neutral" und 0-mal mit "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer institutionellen Bewertung als "Gut" führt. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 50,85 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 13,89 CAD, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Darüber hinaus übertrifft die Dividende von Innergex Renewable Energy mit 7,68 % den Branchendurchschnitt von 5,29 %, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive institutionelle Bewertung für Innergex Renewable Energy aufgrund der Stimmungslage in den sozialen Medien, des technischen Indikators RSI, der Analysteneinschätzungen und der Dividendenausschüttung.