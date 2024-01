Gratulation an alle Inner Mongolia Eerduosi-Investoren!

Die Inner Mongolia Erdos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 9,7 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 10,15 CNH, was einem Unterschied von +4,64 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,5 CNH wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs bei +6,84 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Inner Mongolia Erdos-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche ist dies eine Outperformance von +4,78 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie 4,78 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Inner Mongolia Erdos-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 30 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf 25 Tage ausgedehnt ergibt sich ein RSI-Wert von 31, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine "Gut"-Einstufung für die RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Inner Mongolia Erdos-Aktie diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für heute, obwohl automatische Analysen zeigen, dass vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.