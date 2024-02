Gratulation an alle Immunocore Holdings-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur von Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch von langfristigen Stimmungsbildern unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung können ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Bei Immunocore zeigte sich eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Immunocore hat ebenfalls eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Immunocore bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Immunocore-Aktie ein Durchschnitt von 58,63 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 71,65 USD, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt lag mit 68,06 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Somit erhält die Immunocore-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Analysten schätzen die Aktie von Immunocore auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen 10 positive Bewertungen vor und nur 1 neutrale Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 70,33 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Immunocore als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert von 70,4 führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 53 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.