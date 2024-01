Gratulation an alle IHH Healthcare Bhd-Investoren!

Der Aktienkurs von Ihh Healthcare Bhd hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 7,07 Prozent erzielt, was 12,02 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -4,95 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Gesundheitsdienstleister-Branche beträgt -2,99 Prozent, wobei Ihh Healthcare Bhd aktuell um 10,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Leistung wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Ihh Healthcare Bhd liegt bei 30, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 29, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,03 SGD der Ihh Healthcare Bhd ein "Neutral"-Signal darstellt, da er +4,87 Prozent vom GD200 (5,75 SGD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,93 SGD, was einen Abstand von +1,69 Prozent bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Ihh Healthcare Bhd-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt daher neutral, während die Aufmerksamkeit über das Unternehmen abnimmt, was mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Ihh Healthcare Bhd in dieser Kategorie daher ein "Schlecht".