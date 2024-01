Gratulation an alle IF Bancorp-Investoren!

Der Aktienkurs von If hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,34 Prozent erzielt, was eine Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 2,15 Prozent, was If um 12,49 Prozent unter diesem Wert positioniert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,61 liegt If auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher aufgrund fundamentaler Kriterien als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt 2,79 Prozent und liegt damit 136,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die If-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs der If-Aktie um +5,37 Prozent über dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt, was einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die If-Aktie sowohl aufgrund ihrer finanziellen Performance als auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.