Gratulation an alle Hyundai Motor-Investoren!

Die technische Analyse der Hyundai Motor-Aktie zeigt interessante Entwicklungen der letzten Handelstage. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 190374 KRW, während der aktuelle Kurs bei 192800 KRW liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +1,27 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der bei 182290 KRW liegt, ergibt sich eine positive Abweichung von +5,77 Prozent. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich bei Hyundai Motor aktuell ein Verhältnis von 0, was eine negative Differenz von -1,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hyundai Motor-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 9, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 24,26 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für den RSI und unterstützen somit insgesamt das "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält Hyundai Motor eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Jedoch zeigt die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie, weshalb das Unternehmen dafür eine "Gut"-Bewertung erhält. Zusammenfassend wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut" bewertet.