Gratulation an alle Hubei Huitian New Materials-Investoren!

In den letzten Wochen konnte bei Hubei Huitian New Materials eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf der Tendenz zu besonders positiven Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird positiv bewertet und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung. Somit erhält Hubei Huitian New Materials in dieser Kategorie insgesamt ein "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 18, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Chemikalien-Branche als neutral eingestuft wird. Hubei Huitian New Materials ist also weder unterbewertet noch überbewertet.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance der letzten 12 Monate liegt Hubei Huitian New Materials mit einem Rückgang von -24,44 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von -7,27 Prozent. Dies führt zu einer Underperformance von -17,16 Prozent im Branchenvergleich und einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 1,08 %, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 %. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.