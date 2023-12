Gratulation an alle Hershey-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der Hershey-RSI liegt bei 30,45, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 55,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Hershey beträgt das aktuelle KGV 25, während vergleichbare Unternehmen in der Nahrungsmittelbranche durchschnittlich ein KGV von 40 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Hershey damit unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Hershey in den letzten 12 Monaten eine Performance von -21,07 Prozent, während ähnliche Aktien in der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -12,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,92 Prozent für Hershey. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Hershey mit -173,63 Prozent unter dem Durchschnittswert von 152,56 Prozent. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Hershey ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen waren besonders positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 7 Gut-Signale und 0 Schlecht-Signale, was ebenfalls zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich damit eine positive Einschätzung der Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungsfaktoren.

