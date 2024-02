Gratulation an alle Herman Miller-Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Millerknoll betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 16,49 Punkte, was bedeutet, dass Millerknoll momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 31,44, was darauf hindeutet, dass Millerknoll weder überkauft noch -verkauft ist, und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Millerknoll-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 21,38 USD. Der letzte Schlusskurs von 30,44 USD weicht somit um +42,38 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 27,18 USD eine Abweichung von +11,99 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Millerknoll-Aktie also ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Millerknoll mit 30,06 Prozent mehr als 213 Prozent darunter. In der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -4,74 Prozent, wobei Millerknoll mit 34,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Bei der Bewertung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Millerknoll angesprochen haben. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Millerknoll hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.