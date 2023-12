Gratulation an alle Hella-Investoren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hella & liegt derzeit bei 34,19 und damit 63 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der Automatischen Komponentenbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und daher wird Hella & auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen jedoch ein positives Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft, was bedeutet, dass die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Hella & wurde ebenfalls untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergaben ein gutes langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität war stark, und es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Hella & derzeit +8,1 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und +11,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

