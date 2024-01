Gratulation an alle Heidelberg Materials-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Heidelberg Materials AG":

Derzeit kann man feststellen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberg Materials bei 8 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 8,26 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 91 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Heidelberg Materials liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 53,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 41,75). Daher erhält Heidelberg Materials auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Heidelberg Materials eine Rendite von 57,24 Prozent erzielt, was 71 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere Rendite der "Baumaterialien"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -13,35 Prozent. Auch hier ist Heidelberg Materials mit einer Rendite von 70,59 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Heidelberg Materials war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat diverse Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ausgewertet und konnte feststellen, dass die Anleger insgesamt eine positive Einschätzung haben. Zudem wurden mehrheitlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Somit ergibt sich eine "Gut"-Einstufung auf dieser Ebene. Darüber hinaus wurden 7 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.