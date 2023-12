Gratulation an alle HKT and HKT-Investoren!

Die Aktie von Hkt & Hkt weist eine aktuelle Dividendenrendite von 9,28 Prozent auf, was 2,87 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten. Das KGV liegt bei 12,79 und ist somit 27 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Hkt & Hkt eine Performance von -5,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 23,62 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,77 Prozent im Branchenvergleich, während die Rendite im Sektorvergleich nur 2,15 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass die Hkt & Hkt-Aktie momentan mit einem Relative Strength Index (RSI) von 18,64 als überverkauft gilt. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Die Aktie von Hkt & Hkt erhält somit hauptsächlich positive Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite und Fundamentaldaten, während die Performance im Branchenvergleich und die technische Analyse zu gemischten Bewertungen führen. Diese Faktoren sollten von Anlegern bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigt werden.

