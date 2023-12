Gratulation an alle Grupo Supervielle-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grupo Supervielle diskutiert. Dies führte dazu, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet und somit eine neutrale Einschätzung für das Anleger-Sentiment ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Grupo Supervielle-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, da der RSI bei 51,49 liegt. Die Bewertung dafür ist demnach "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 23, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Grupo Supervielle-Aktie beträgt 2,6 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,81 USD liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt bestätigt mit einem Wert von 2,6 USD eine positivere Entwicklung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber liegt. Somit erhält die Grupo Supervielle-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Supervielle 9, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

