Gratulation an alle Grenke-Investoren!

Die Dividendenrendite von Grenke beträgt aktuell 2,25 Prozent, was 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,74 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Grenke festgestellt werden, weshalb die Aktie mit einem "Gut" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Finanzsektor hat die Aktie von Grenke im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,08 Prozent erzielt, was 3,43 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der gleichen Branche beträgt 7,55 Prozent, wobei Grenke aktuell 2,53 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamental betrachtet ist Grenke aus Sicht der Redaktion unterbewertet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der diversifizierten Finanzdienstleistungen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,73, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,77 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.