Gratulation an alle Green Thumb Industries-Investoren!

Die Stimmung und Diskussion über Green Thumb Industries haben sich in den letzten Monaten verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anleger haben weniger über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der fundamentalen Analyse hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergeben, dass Green Thumb Industries mit einem Wert von 31,72 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 104,33. Daher wird das Unternehmen als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Positive Themen standen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Green Thumb Industries insgesamt 2 Analystenbewertungen, die durchschnittlich als "Gut" eingestuft wurden. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 109,79 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Green Thumb Industries insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Stimmung und Diskussion, der fundamentalen Analyse und den Analysteneinschätzungen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Green Thumb Industries-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

