Gratulation an alle Gilat Satellite Networks-Investoren!

Die Gilat Satellite Networks-Aktie erhält derzeit von Analysten eine "Gut"-Bewertung. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen jedoch keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 7 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,82 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Gilat Satellite Networks in diesem Analyseabschnitt insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 94,52 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Gilat Satellite Networks-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 47,43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Gilat Satellite Networks eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zur "Kommunikationsausrüstung"-Branche hat die Gilat Satellite Networks-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +20,35 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,29 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von 16,07 Prozent über dem Durchschnittswert von -0,2 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Gilat Satellite Networks in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Gilat Satellite Networks wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, jedoch sind es vor allem negative Themen, für die sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.