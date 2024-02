Gratulation an alle Genco Shipping & Trading-Investoren!

Die technische Analyse der Aktie von Genco Shipping & Trading zeigt, dass der aktuelle Kurs von 19,47 USD ein "Gut"-Signal ist, da er sich um +32,45 Prozent vom GD200 (14,7 USD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 17,06 USD. Dies bedeutet, dass der Abstand zum Aktienkurs +14,13 Prozent beträgt, was ebenfalls als "Gut"-Signal zu bewerten ist. Insgesamt erhält die Aktie von Genco Shipping & Trading also eine positive Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Genco Shipping & Trading liegt bei 14,98, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 33,83, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Genco Shipping & Trading in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,51 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um 7,91 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -5,4 Prozent für Genco Shipping & Trading entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 244,99 Prozent im letzten Jahr, wobei Genco Shipping & Trading 242,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Genco Shipping & Trading eine Ausschüttung von 3,42 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Marine (5,1 %) als niedriger eingestuft wird. Die Differenz beträgt 1,68 Prozentpunkte, was derzeit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.