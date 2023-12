Gratulation an alle Galaxy Digital-Investoren!

Die Aktienkurse von Galaxy Digital lassen sich nicht nur anhand von Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend positiv, jedoch wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5,67 CAD für die Galaxy Digital-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,11 CAD, was einer Abweichung von +60,67 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 7,01 CAD liegt mit einer Abweichung von +29,96 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Galaxy Digital 49,37, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt mit 41,91 im neutralen Bereich. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Galaxy Digital-Aktie mit 3,21 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 81,63 ist. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.