Gratulation an alle Fuchs Petrolub-Investoren!

Die technische Analyse von Fuchs-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,85 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 39,78 EUR liegt, was einer Abweichung von +7,95 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten erhält Fuchs eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 38,05 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 39,78 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Fuchs also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine positive Bewertung für Fuchs-Aktien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über das Unternehmen diskutiert, und das Stimmungsbarometer zeigt an, dass die Anleger die Aktie positiv bewerten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch eine schwache Aktivität und eine negative Änderung der Diskussionsintensität. Diese Faktoren führen zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Fuchs.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Fuchs überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Fuchs-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.