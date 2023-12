Gratulation an alle FuboTV-Investoren!

Die Stimmung und der Buzz rund um das Unternehmen Fubotv haben sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität zu verzeichnen, weshalb wir der Aktie eine "Neutral"-Bewertung geben. Insgesamt bewerten wir die Aktie daher als "Schlecht".

Die Analysten hingegen bewerten die Fubotv-Aktie aktuell positiv. In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Auch die durchschnittliche Kursprognose der Analysten signalisiert ein Aufwärtspotential von 12,36 Prozent, was ebenfalls einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Fubotv-Aktie mit +62,56 Prozent Entfernung vom GD200 (2,19 USD) als "Gut" bewertet wird. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von +26,24 Prozent ein positives Signal.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung in den sozialen Medien eher neutral ist, während die Analysten die Fubotv-Aktie positiv bewerten. Die charttechnische Analyse deutet ebenfalls auf eine positive Kursentwicklung hin.