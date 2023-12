Gratulation an alle Fresh Grapes LLC-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Swire Pacific B":

Die technische Analyse zeigt, dass die Fresh Vine Wine-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,49 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,765 USD liegt, was einer Abweichung von +56,12 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,52 USD über dem letzten Schlusskurs (+47,12 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) ergibt sich ein gemischtes Bild. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 31, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkaufssituation, wodurch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Fresh Vine Wine in den letzten vier Wochen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz bleibt unverändert.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was sich in den vorherrschenden negativen Themen und Meinungen der letzten beiden Wochen widerspiegelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Fresh Vine Wine-Aktie auf Basis der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment der Anleger.