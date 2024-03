Gratulation an alle Freenet-Investoren!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, was neue Einschätzungen für Aktien nach sich ziehen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität haben wir bei Freenet eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Freenet-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 23,69 EUR. Der letzte Schlusskurs (25,98 EUR) weicht somit um +9,67 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 25,14 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (+3,34 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Freenet-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Freenet in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 15,05 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 2,45 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +12,6 Prozent im Branchenvergleich für Freenet bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -7,83 Prozent im letzten Jahr, wobei Freenet 22,88 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividende betrifft, schüttet Freenet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Drahtlose Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 0,88 Prozentpunkte (6,53 % gegenüber 5,65 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".