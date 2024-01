Gratulation an alle FirstCash-Investoren!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Firstcash ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass hauptsächlich negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

Die Diskussionsintensität im Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Firstcash wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild.

Im letzten Jahr wurden 2 Analystenbewertungen für die Firstcash-Aktie abgegeben, wobei 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" war. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 114 USD, was einem Aufwärtspotential von 4,13 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Firstcash-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 100,23 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 109,48 USD lag. Dies entspricht einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Firstcash-Aktie gemäß der Anleger-Stimmung, des Sentiments und der Buzz-Entwicklung, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse überwiegend ein "Gut"-Rating.