Gratulation an alle Fin Resources-Investoren!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Fin in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Fin wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Fin liegt bei 28,57, was als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fin von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Fin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,022 AUD) weicht somit um +10 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10 Prozent), was der Fin-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Zusammenfassend erhält die Fin-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.