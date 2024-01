Gratulation an alle Ferrari-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

In den letzten vier Wochen konnten bei Ferrari wesentliche Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild der Aktie in den sozialen Medien zulässt. Die Aufhellung des Stimmungsbildes führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ferrari daher ein Rating von "Gut" auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ferrari derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 288,25 EUR, während der Kurs der Aktie (316,9 EUR) um +9,94 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage, GD50, von 319,89 EUR führt zu einer Bewertung als "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Ferrari in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die auf positive Themen in den Diskussionen hinweisen. Insgesamt erhält der Titel daher die Einschätzung "Gut". Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ferrari 57. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche ist Ferrari weder unter- noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.