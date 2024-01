Gratulation an alle Faro-Investoren!

Die Aktie von Faro hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 17,26 USD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 21,66 USD, was einem Unterschied von +25,49 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 19,42 USD liegt mit einem Unterschied von +11,53 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Faro-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Faro festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Dividendenpolitik von Faro schneidet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikgeräte- und Komponentenbranche schlechter ab, da niedrigere Dividenden ausgeschüttet werden. Der Unterschied beträgt 11546,46 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" und der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Faro um 30,78 Prozent bzw. 28,11 Prozent niedriger als der Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.