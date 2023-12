Gratulation an alle Fairfax Fin Hld Cum 5 Yr C Prf-Investoren!

Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,46 liegt die Aktie von Fairfax unter dem Branchendurchschnitt (33 Prozent) in der Versicherungsbranche, die einen Wert von 11,11 aufweist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Aktienkurse kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Fairfax aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Fairfax liegt bei 43,82, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 52,05, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse, die die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 1210 CAD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1058,63 CAD liegt (+14,3 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1198,54 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,96 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Fairfax-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen mit einer "Gut"-Bewertung versehen.