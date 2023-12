Gratulation an alle Fair Isaac-Investoren!

Der Aktienkurs von Fair Isaac hat im vergangenen Jahr eine Rendite von beeindruckenden 91,28 Prozent erzielt, was 84,9 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 6,38 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 6,4 Prozent, und Fair Isaac übertrifft diesen Wert um 84,88 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Fair Isaac liegt bei 8,63 und der RSI25 bei 27,83, was zu einer Einstufung von "Gut" auf diesem Niveau führt. Dies deutet auf eine starke Performance der Aktie hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Fair Isaac in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung erhalten hat, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 780,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -33,36 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

