Gratulation an alle FTI Consulting-Investoren!

Die technische Analyse der Fti Consulting-Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 194,32 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 204,52 USD, was einem Unterschied von +5,25 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Für diesen Wert (210,73 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,95 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Fti Consulting-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist Fti Consulting derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,18%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung durch die Redaktion führt.

In fundamentalen Aspekten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 30,7, was 43 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 53. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.