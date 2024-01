Gratulation an alle Engie-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Incitec Pivot":

Engie von Anlegern negativ bewertet

Die Aktie von Engie wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab eine Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass die Anleger-Stimmung als "Schlecht" einzustufen ist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von Engie derzeit um +4,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Einstufung von "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +10,09 Prozent beläuft. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Engie im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,81 Prozent erzielt, was 13,81 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt 0 Prozent, wobei Engie aktuell 13,81 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Engie bei einem Wert von 44, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Engie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.