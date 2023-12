Gratulation an alle Engie-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "FNB":

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Engie diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Zudem haben sich die Meinungsmärkte in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Engie befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Engie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,81 Prozent erzielt, was einer Outperformance von +13,81 Prozent entspricht. Auch im Bereich der "Versorgungsunternehmen" liegt Engie mit einer Rendite von 13,81 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Engie liegt bei 64,48 und der RSI25 bei 42,24, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Engie mit 4,55 % deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 % in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.