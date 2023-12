Gratulation an alle EngageSmart LLC-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Engagesmart eingestellt waren. Es gab insgesamt sieben positive und zwei negative Tage, wobei an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Engagesmart daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysten schätzen die Aktie von Engagesmart langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 1 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 27 USD, was einer Erwartung von 17,75 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 22,93 USD liegt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Engagesmart führt zu einer Einstufung als "Gut", d.h. der Wert liegt bei 30 und signalisiert ein überverkauftes Niveau. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Engagesmart-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 19,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (22,93 USD) weicht somit um +20,12 Prozent ab, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Allerdings ergibt sich auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Engagesmart-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.