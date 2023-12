Gratulation an alle Elior-Investoren!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Elior bleibt neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. Es gab in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Ausschläge, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Sentiment-Barometer.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Elior im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,66 Prozent erzielt, was 24,66 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0 Prozent, und Elior liegt aktuell 24,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elior-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 2,49 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (2,854 EUR) liegt damit deutlich darüber (Unterschied +14,62 Prozent). Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,2 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+29,73 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Elior-Aktie in Bezug auf die technische Analyse somit ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende weist Elior eine Dividendenrendite von aktuell 0 Prozent auf, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie von der Redaktion neutral eingestuft. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.