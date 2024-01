Gratulation an alle Elanco Animal Health-Investoren!

Die Elanco Animal Health wird derzeit in der technischen Analyse als "Gut" eingestuft. Dies basiert auf dem gleitenden Durchschnittskurs, der zeigt, dass der Kurs der Aktie um +35,6 Prozent über dem Trendsignal von 10,73 USD liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 12,03 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Elanco Animal Health steht bei 55,88 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 26,12 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Die Gesamteinschätzung basiert somit ebenfalls auf "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt die Rendite der Elanco Animal Health mit -2,98 Prozent mehr als 14 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche, die eine mittlere Rendite von 9,08 Prozent aufweist, liegt die Elanco Animal Health mit 12,06 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Elanco Animal Health. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Beiträge. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.