Gratulation an alle Elanco Animal Health-Investoren!

Die Elanco Animal Health wird von Analysten positiv bewertet, da sie insgesamt als "Gut" eingestuft wird. Von insgesamt 4 Analysten haben 2 die Aktie als "Buc" und 2 als "Neutral" bewertet, während keine "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Kurzfristig betrachtet, wird die Aktie als "Gut" eingestuft, basierend auf aktuellen Studien. Ein Analyst sieht das Kursziel für die Elanco Animal Health im Durchschnitt bei 17 USD, was einer Entwicklung von 11,77 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor hat die Elanco Animal Health im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,65 Prozent erzielt und übertrifft damit den Durchschnitt um 1,41 Prozent. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Arzneimittel-Branche beträgt 13,11 Prozent, wobei die Elanco Animal Health um 8,54 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem positiven Rating bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Elanco Animal Health-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,86 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 15,21 USD notiert. Dies bedeutet eine Abweichung von +40,06 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Elanco Animal Health 228, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche als überbewertet eingestuft wird. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Elanco Animal Health kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Elanco Animal Health jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Elanco Animal Health-Analyse.

Elanco Animal Health: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...