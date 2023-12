Gratulation an alle Dynex Capital-Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Dynex Capital":

Die Dynex Capital Inc-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei von insgesamt 2 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Innerhalb eines Monats gab es 0 "Gut"-Bewertungen, 1 "Neutral"-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral" führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten ergaben einen Wert von 13,25 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 4,08 Prozent steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Dynex Capital Inc-Aktie zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was auf eine positive Stimmung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie der Dynex Capital Inc derzeit 12,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage liegt, was als positive Einschätzung gewertet wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +6,8 Prozent, was ebenfalls als positiv eingestuft wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Dynex Capital Inc liegt bei 45,61, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt jedoch eine positive Einschätzung mit einem Wert von 29,02, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.