Gratulation an alle Dropbox-Investoren!

Dropbox hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 27,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien in der "Software"-Branche eine Outperformance von +16,57 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertraf Dropbox den Durchschnitt um 18,1 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Dropbox. In den letzten Tagen gab es neun positive und nur zwei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Zudem waren die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) erhält die Dropbox-Aktie ein "Neutral"-Rating, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 53) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 40,96) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt wird die Aktie von Dropbox aufgrund des niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 14 als unterbewertet eingestuft. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zahlt die Börse nur 14,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Dropbox, was 76 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt (KGV von 59). Basierend auf dem KGV erhält die Aktie daher ebenfalls ein "Gut"-Rating.