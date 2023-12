Gratulation an alle DocMorris-Investoren!

Die technische Analyse der Docmorris-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnitt von 46,98 EUR für den Schlusskurs. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 73,85 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +57,19 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und auch hier lag der letzte Schlusskurs (52,7 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+40,13 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Docmorris-Aktie also eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Docmorris als Neutral-Titel ein. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7-Wert für die Docmorris-Aktie beträgt 25,99, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 31,64 eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Docmorris derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,63%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Ebenso deutet eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hin, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.