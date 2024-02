Gratulation an alle Dickson Concepts-Investoren!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dickson Concepts liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Spezialität Einzelhandel" (KGV von 38,09) deutlich unter dem Durchschnitt (ca. 86 Prozent) liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Dickson Concepts damit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei Dickson Concepts festgestellt. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine positive noch negative Veränderung der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz zu beobachten war.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Spezialität Einzelhandel"-Branche konnte Dickson Concepts in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,93 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +24,93 Prozent im Branchenvergleich für Dickson Concepts. Auch im Bereich des "Zyklischen Konsumgüter"-Sektors übertrifft die Aktie mit einer Rendite von -4 Prozent den Durchschnittswert um 19,92 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dickson Concepts in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Dickson Concepts beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 8,39 Prozent, was 2,72 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 5,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.