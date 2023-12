Gratulation an alle Deutsche Post-Investoren!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen überwiegend eine positive Stimmungslage unter den Anlegern. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf die Deutsche Post. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt positiv.

Statistische Auswertungen von großen historischen Datenmengen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Es gab 7 "Gut"-Signale im Vergleich zu einem "Schlecht"-Signal, was zu einer positiven Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für die Deutsche Post liegt bei 66,61 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da sie überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Deutsche Post von 45,195 EUR eine positive Entfernung von +7,28 Prozent vom GD200. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 41,08 EUR auf, was ebenfalls als positives Signal interpretiert wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass die Deutsche Post weniger Beachtung erfährt, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Stimmungslage und technische Signale für die Deutsche Post-Aktie, während die Diskussionsintensität und die Beachtung der Anleger negativ bewertet werden.