Gratulation an alle Delek US-Investoren!

Die Delek Us wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 25,85 USD, während der Kurs der Aktie (28,32 USD) um +9,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 26,35 USD, was einer Abweichung von +7,48 Prozent vom Aktienkurs entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Delek Us unserer Meinung nach unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,76 gehandelt, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,51 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Delek Us derzeit 3, was eine negative Differenz von -21,51 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Delek Us von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Delek Us eine Performance von 8,54 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 28,46 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -19,91 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.