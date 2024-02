Gratulation an alle Data I/O-Investoren!

Die Dividendenrendite von Data I-o beträgt derzeit 0 Prozent, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Data I-o liegt bei 35, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 46 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie von der Redaktion als gut eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurde Data I-o von Analysten überwiegend positiv bewertet, was sich in einer Gesamtempfehlung von "Gut" widerspiegelt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Data I-o ist insgesamt sehr positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Data I-o basierend auf der Dividendenrendite, dem KGV, den Analystenbewertungen und der Anlegerstimmung.